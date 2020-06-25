Российский препарат от коронавируса "Арепливир" показал эффективность в 90% случаев

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Отечественный препарат производства завода "Биохимик" (входит в группу компаний "Промомед") "Арепливир" в ходе клинических исследований показал эффективность при лечении новой коронавирусной инфекции в 90% случаев, рассказал ТАСС в четверг исполнительный директор АО "Биохимик" Дмитрий Земсков.

Ранее на сайте государственного реестра лекарственных препаратов была опубликована информация, что "Арепливир" компании "Промомед", который является аналогом изобретенного в Японии препарата "Фавипиравир", применяющийся для лечения новой коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава РФ. По словам Земскова, "Арепливир" обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус, блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.

"Известны результаты клинических исследований: в 90% случаев препарат показал себя максимально эффективным. У 70% пациентов уже через четыре дня приема препарата практически полностью отсутствовал коронавирус в организме", - сказал Земсков.

По его словам, в исследованиях, которые проходили в больницах Санкт-Петербурга, Москвы и Саранска, добровольно участвовало 210 пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным предприятия, "Арепливир" демонстрирует высокую эффективность в том числе вне комплексной терапии - без участия противовоспалительных препаратов, а также антибиотиков. Врачи рекомендуют назначать препарат пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения. Также клинические исследования не выявили у "Арепливира" ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

Земсков отметил, что "Биохимик" готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок "Арепливира", что позволит покрыть все потребности российских медицинских учреждений в препарате. Препарат будет доступен госпитально, под надзором врачей.

"Мы будем наращивать объем производства. Наши технические возможности позволяют производить до 1 млн упаковок в месяц. Этого достаточно, чтобы при первой волне [коронавирусной инфекции] закрыть потребность России в препарате. Есть запросы по экспорту, но в первую очередь мы будем обеспечивать препаратом наш внутренний российский рынок для здоровья и безопасности граждан", - сказал он.

Завод "Биохимик" основан в 1959 году в Саранске, в советские годы здесь производились первые антибиотики пенициллинового ряда, а также продукты для дальнейшего синтезирования препаратов. В настоящее время завод выпускает антибиотики различных групп, среди которых препараты пенициллинового, цефалоспоринового и карбапенемового рядов, аминогликозиды.