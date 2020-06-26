Власти Дагестана планируют ввести четыре медучреждения в республике в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Больницы в селах Доргели и Каякент, наркодиспансер в Махачкале и поликлинику в городе Дагестанские Огни планируют ввести в эксплуатацию в текущем году власти Дагестана. Об этом сообщил глава республики Владимир Васильев в четверг в ходе выступления на сессии Народного Собрания региона.

"В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 3 больницы - в селе Доргели Карабудахкентского района, в селе Каякент Каякентского района, наркологический диспансер в Махачкале и поликлинику в городе Дагестанские Огни. В 2020 году на финансирование строительства объектов здравоохранения было направлено 2,2 млрд рублей против 370 млн рублей в 2017 году. Рост - в 5,9 раза. То есть мы больше вложили в медицину и получили результат", - приводятся на сайте главы региона слова Васильева.

Он также сообщил, что за 2018-2020 годы возобновлено строительство 16 объектов здравоохранения: в 2018 году - один объект, в 2019 году - семь объектов, в 2020 году - восемь объектов.

"Кроме того, в 2018-2019 годах построено 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Более того, пять ФАПов построены за счет экономии на торгах. Положительно оценив такой подход, Владимир Васильев добавил, что в этом году планируется построить 29 подобных объектов", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее ТАСС в четверг сообщил, что Владимир Васильев в ходе сессии парламента региона отметил, что финансирование системы здравоохранения Дагестана с каждым годом увеличивается: из бюджета республики на здравоохранение в 2017 году выделено 3,3 млрд рублей, в 2018 году - 4,9 млрд рублей, в 2019 - 8,5 млрд рублей, а в 2020 году - 10,6 млрд рублей.