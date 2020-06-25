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Пандемия коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в США может превышать 20 млн

Подобная оценка основана на проведенных анализах крови на антитела, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд
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© Елена Афонина/ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом в США может быть в 10 раз выше и составлять более 20 млн человек. Об этом заявил в четверг в ходе телефонного брифинга директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.

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"По нашим точным подсчетам, на данный момент на каждый зарегистрированный случай приходятся еще 10 случаев", - приводит слова Редфилда газета The Washington Post. По его словам, подобная оценка основана на проведенных анализах крови на антитела. "На каждый подтвержденный случай 10 человек имеют антитела", - пояснил директор Центров.

Как отметил чиновник, 92-95% населения США по-прежнему восприимчивы к вирусу. В то же время Центры подтвердили, что беременные сталкиваются с более высоким риском тяжелого течения болезни.

Редфилд не согласился с тем, что на территории страны наблюдается вторая волна пандемии. "Мы не говорим сейчас о второй волне, мы по-прежнему находимся на первой. Первая волна принимает различные формы", - сказал он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 122,3 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,5 млн человек, свыше 484 тыс. умерли.

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