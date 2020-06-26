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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ отметили рост числа заражений коронавирусом в Европе впервые за несколько месяцев

Регион продолжает регистрировать почти 20 тыс. новых случаев и более 700 жертв ежедневно, указал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /ТАСС/. Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в Европе наблюдался впервые за несколько месяцев. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

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"В то время как Европейский регион сообщает о снижении доли глобальных случаев по сравнению с началом года, регион продолжает регистрировать почти 20 тыс. новых случаев и более 700 жертв ежедневно. На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдался рост числа еженедельных случаев", - отметил Клюге.

Он пояснил, что число новых случаев инфицирования возросло в 30 странах за последние две недели. В 11 из них отмечен особенно острый рост заболеваемости. В то же время в Польше, Германии, Испании и Израиле власти быстро отреагировали на увеличение новых случаев СOVID-19.

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