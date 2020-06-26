Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника. Температура будет ниже нормы на 2-4 градуса практически на всей территории, тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине дня в воскресенье уже начнет ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах будет температура около и чуть выше нормы, а на всей остальной европейской территории температура будет на 2-4 градуса ниже нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в Москве и Подмосковье, например, в понедельник дневная температура понизится сразу на 10 градусов по сравнению с теплой субботой. Во вторник и среду похолодание будет еще интенсивнее, отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в Москве в пятницу прогнозируется 27-29 градусов, в субботу - 30-32 градуса, в воскресенье - 26-28 градусов, в понедельник - 19-24 градуса, во вторник и среду - 18-23 градуса.