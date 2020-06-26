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Голосование по поправкам в конституцию
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции в первый день составила почти 49%

Дистанционно проголосовали более 574,1 тыс. человек

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ в первый день превысила 48,9%; проголосовали более 574,1 тыс. человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 00:36 мск 26 июня, явка составила 48,96%. Принято более 574,1 тыс. бюллетеней.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование началось 25 июня и завершится 30 июня.

 

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