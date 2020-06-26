В Колорадо снова расследуют причины смерти афроамериканца после удушающего приема полиции

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Колорадо Джаред Полис поручил прокурору провести дополнительное расследование причин и обстоятельств смерти 23-летнего темнокожего Элайджи Макклейна, при задержании которого полицейский применил удушающий прием. Об этом губернатор сообщил в четверг в Twitter.

"Я сегодня подписал исполнительный указ о поручении генеральному прокурору Филу Вейзеру расследовать и в случае обнаружения соответствующих фактов преследовать в уголовном порядке всех лиц, чьи действия могли привести к смерти Элайджи Макклейна", - написал Полис. Он признал, что на него произвела впечатление личная беседа с матерью афроамериканца, которая охарактеризовала своего сына ответственным, миролюбивым и любопытным человеком. Макклейн был вегетарианцем, играл на скрипке и работал массажистом.

Темнокожий житель города Авроры (штат Колорадо) 24 августа 2019 года был задержан тремя полицейскими, которые получили сообщение о неком подозрительном человеке. Макклейн, к которому применили удушающий прием, потерял сознание и перенес остановку сердца по дороге в больницу. 30 августа того же года он умер. Окружной прокурор в ноябре 2019 года не стал выдвигать обвинений в отношении сотрудников полиции, задержавших афроамериканца.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.