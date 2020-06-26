"Известия": права антипрививочников защитят с помощью штрафов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей. Речь, в том числе, идет и о вопросах отказа от медицинского обследования детей, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо парламентариев.

По данным издания, парламентарии Николай Земцов, Владимир Крупенников и Анатолий Выборный считают необходимым появление в КоАП статьи, которая будет предусматривать административное наказание организаций и должностных лиц за нарушение законных прав родителей. Речь идет о праве выбора формы получения ребенком образования, праве на ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

Депутаты предлагают штрафовать должностных лиц на 10-30 тыс. рублей, а юридических - на 50-100 тыс. рублей. Норма о медицинских обследованиях также подразумевает отказ от прививок без запрета на посещение детьми образовательных учреждений.

"По закону, профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей. Родители имеют полное право от них отказаться. Новая норма надежно защитит права родителей и позволит привлечь чиновников к ответственности", - комментирует ситуацию Земцов.

В Минюсте газете ответили, что это предложение рассматривают и прорабатывают. Новый КоАП может вступить в силу в 2021 году.