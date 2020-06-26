Минздрав отложит ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии до 1 января 2021 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минздрав России отложит до 1 января 2021 года введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медицинском освидетельствовании водителей . Об этом говорится в проекте приказа Минздрава, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в документе, срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования водителей и кандидатов на получение водительских прав об "определении наличия психоактивных веществ в моче" и "качественном и количественном определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови" переносится "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года". "Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2020 года", - отмечается в документе.

Сделать тесты на алкоголь и наркотики при получении и обмене прав обязательными планировалось с ноября 2019 года. Стоимость теста, по оценкам экспертов, должна была составить около 5 тыс. рублей, а поставщиком оборудования могла стать единственная фирма. Из-за ожидающихся изменений водители в регионах РФ выстраивались в длинные очереди в наркодиспансеры, в частности, в Москве, Калининградской, Воронежской, Ярославской, Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане. Ситуация привлекла внимание президента Владимира Путина, который жестко раскритиковал инициативу Мнздрава. Введение требований отложили до 1 июля 2020 года. Также Минздрав предложил оставить необходимость проведения тестов на усмотрение врача-психиатра-нарколога при выявлении симптомов и синдромов заболевания.

Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяных водителей. По данным ГИБДД, в 2019 году зафиксировано порядка 15 тыс. ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли более 4 тыс. человек. За первые пять месяцев этого года в России произошло 4,5 тыс. аварий с участием пьяных водителей, в которых погибли почти 1 тыс. человек. При этом было выявлено 240 тыс. случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, из которых более 27 тыс. случаев - повторно. Ранее в ГИБДД запросили разрешение Минздрава на использование базы данных о гражданах, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, для проверок предоставляемых медицинских справок.