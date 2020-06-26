Названы самые популярные у россиян маршруты путешествий на поезде этим летом

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Самыми популярными среди россиян маршрутами для путешествия на поезде этим летом являются Москва - Санкт-Петербург и Москва - Симферополь. Об этом говорится в результатах исследования сервиса Туту.ру, с которыми ознакомился ТАСС.

"Самый популярный летний маршрут на поезде: Москва - Петербург. Так было и в начале прошлого лета. А вот на второй позиции новичок рейтинга - маршрут из столицы в Симферополь", - говорится в материалах сервиса.

В ходе исследования проанализированы все оформленные на сайте Туту.ру железнодорожные билеты, купленные после 1 мая, с датой поездки с 1 июня по 1 сентября. Принимались во внимание билеты в плацкартные и купейные вагоны.

В Туту.ру отметили, что оживление спроса на путешествия на поезде наблюдается со второй половины мая, при этом в июне количество купленных на лето билетов в четыре раза больше, чем месяцем ранее. Пассажиры стали чаще покупать билеты с датой отправления через две недели и на более дальние расстояния. Ранее покупались, в основном, билеты на ближайшие дни и в одну сторону. Больше всего билетов (71,3%) оформлено на июнь.

В список наиболее популярных маршрутов вошли также и другие курортные направления. Спросом пользуются билеты на поезда из Москвы в Анапу, Сочи, Лазаревское, Адлер.