На Камчатку прибыла бригада из 16 московских врачей для борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июня. /ТАСС/. Московские специалисты прилетели на Камчатку для помощи медикам полуострова в борьбе с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В начале июня вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в Минздрав и Роспотребнадзор письмо с просьбой направить врачей в Камчатский край для помощи в условиях пандемии. В регионе в настоящий момент отмечены самые высокие в Дальневосточном федеральном округе показатели по количеству зараженных на 100 тыс. человек населения.

"Среди прибывших в пятницу медиков - хирурги, пульмонологи, анестезиологи, реаниматологи, медицинские сестры. Сегодня вечером московских специалистов распределят по медучреждениям края, а с завтрашнего дня они приступят к работе", - уточнил собеседник агентства.

Это уже вторая бригада медиков приехавших из столицы: 12 июня на полуостров прибыли 20 врачей, которые, по мнению врио главы региона Владимира Солодова, внесли существенные коррективы в систему работы с зараженными коронавирусом на Камчатке, что позволило лечить пациентов более эффективно. Кроме того, кадровый медсостав полуострова был усилен врачами из Владивостока и Хабаровска. Среди этих специалистов есть и военные медики, направленные в регион по просьбе врио губернатора.

На Камчатке зарегистрировано более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 670 человек выздоровели, 42 пациента умерли.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.