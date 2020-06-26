В Южно-Сахалинске возобновил работу после карантина детский сад "Русалочка"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области приняло решение о возобновлении с пятницы работы детского сада "Русалочка" на территории Южно-Сахалинска. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее областные власти сообщали журналистам, что всего на Сахалине из-за коронавируса были закрыты восемь детских садов: семь - в Южно-Сахалинске, один - в селе Красногорск Томаринского района. Учреждение "Русалочка" ушло на карантин с 21 июня.

"В дошкольном учреждении ["Русалочка"] открылись все группы, кроме той, где был определен контактировавший с больным коронавирусом. Все педагоги, дети и родители из круга контактных прошли тестирование на коронавирусную инфекцию", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в Южно-Сахалинске остается закрытым детский сад №45 "Семицветик". Ожидаются результаты эффективности проведенной дезинфекции.

Сейчас в Сахалинской области от коронавирусной инфекции проходят лечение 516 человек, 177 пациентов выписаны из больницы. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, реализовавшим третий этап выхода из режима самоизоляции.