Умер калмыцкий писатель и поэт Николай Санджиев

ТАСС, 26 июня. Калмыцкий прозаик и поэт Николай Санджиев умер на 64-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в своем Instagram .

"Это огромная потеря для всего калмыцкого народа. Уверен, его дело будет жить. Его творчество было направлено на сохранение и пропаганду калмыцкого языка. Он искренне хотел, чтобы подрастающее поколение знало и любило родной язык и культуру. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Джамбуловича", - сказал Хасиков.

Николай Санджиев родился 9 сентября 1956 года в зерносовхозе "Комсомольский" Павловского района Алтайского края. В 1983 году окончил калмыцкое отделение филологического факультета Калмыцкого государственного университета, а в 1991 году заочно - экономическое.

С 1988 по 2005 годы - главный редактор детского журнала "Байр". В 1993-2002 годах - министр культуры, национальной политики и по делам религий Республики Калмыкия, в 2003-2004 годах - министр печати и средств массовых коммуникаций Республики Калмыкия. С 2003 года - председатель правления Союза писателей Калмыкии "Шинрлт" ("Обновление"), с 2009 года - председатель правления Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России.