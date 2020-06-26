Белгородские школы обеспечат тьюторами для помощи детям с аутизмом за два-три года

ТАСС, 26 июня. Школы Белгородской области укомплектуют наставниками - педагогами, которые повысили квалификацию для помощи детям с расстройствами аутистического спектра, в течение ближайших двух-трех лет. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры психологии и дефектологии Белгородского института развития образования, руководитель регионального учебно-методического объединения по вопросам образования детей с ОВЗ Оксана Нагель. До конца 2020 года подобную подготовку пройдут свыше 230 педагогов.

Систему раннего выявления риска развития расстройств аутистического спектра (РАС), в том числе аутизма, у детей в возрасте от полутора до двух лет начали развивать в Белгородской области в 2018 году. К 2020 году в регионе получили одобрение властей инициативы по созданию ресурсного центра для сопровождения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, создание сети опорных инклюзивных детских садов и школ.

"У нас вырастет целая плеяда педагогов, которые будут уметь работать с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями с учетом доказательных практик. Это вопрос ближайших двух-трех лет", - сказала собеседница агентства.

Как отметила Оксана Нагель, педагоги пройдут обучение по нескольким направлениям, программа "Тьюторское сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательной организации" станет одной из первых ступеней повышения квалификации. Цель тьютора - успешно включить ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду общеобразовательной школы и помочь ему обрести самостоятельность. Всего до конца 2020 года обучение в этом направлении завершат свыше 230 педагогов, из-за пандемии коронавируса повышение квалификации проходит в онлайн-формате.

"Обучение в режиме онлайн показало свою эффективность и в том, что педагоги, которые до этого не умели пользоваться файлообменниками, включились в работу с дистанционными технологами, произошла большая трансформация. Потом они, конечно, нуждаются в стажировочных площадках, и это мы предусмотрим", - добавила собеседница агентства.