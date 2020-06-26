Билл Гейтс считает, что рост заболеваемости COVID-19 не связан с расширением тестирования

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Основатель американской технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что возобновившийся рост числа случаев заражения коронавирусом в США не связан с увеличением количества проводимых тестов на наличие инфекции. С таким заявлением он выступил в четверг вечером в эфире телекомпании CNN .

Ему был задан вопрос о том, считает ли он верными утверждения президента США Дональда Трампа и других сотрудников американской администрации о том, что высокие показатели по числу зараженных в США объясняются исключительно большим количеством проводимых тестов. "Нет, это абсолютно неверно, - сказал Гейтс. - Несомненно, проводя большее количество тестов, вы обнаруживаете больше случаев заражения. Но рост числа случаев в США сохранится, даже если оставить за скобками усиление тестирования".

"Осенью возможности властей по проведению тестирований будут расти, и это хорошие новости. Но это не является причиной того, почему мы наблюдаем рост числа случаев", - продолжил Гейтс, отметив, что борьба с распространением инфекции "находится в самом разгаре" на всей территории страны, за исключением штата Нью-Йорк. "К октябрю-ноябрю показатели заражения снова будут очень высокими, если мы не начнем относиться к этой проблеме более серьезно, чем сейчас", - заключил он.