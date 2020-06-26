Во всех районах Забайкалья ввели амбулаторное лечение от коронавируса

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Врачи Забайкальского края ввели на всей территории региона амбулаторное лечение пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме, сообщила в пятницу журналистам министр здравоохранения края Анна Шангина.

С середины июня на амбулаторное лечение стали переводить часть жителей Читы, чтобы снизить нагрузку на моностационары. Для организации контроля за пациентами на дому в Забайкалье прибыла бригада московских врачей.

"Оно (амбулаторное лечение) теперь во всех районах. Потому что неправильно и необязательно всех бессимптомных госпитализировать в районах, а в Чите всех оставлять дома. Человеку гораздо проще перенести заболевание в стенах своего дома", - сказала Шангина.

Всего в регионе под наблюдением на дому остаются 445 человек, при этом власти не зарегистрировали ни одного случая нарушения пациентами режима самоизоляции. Министр отметила, что врачи продолжают госпитализировать тех жителей, которые не могут обеспечить самоизоляцию. "Не все бессимптомные и [заболевшие] в легкой степени могут остаться дома, потому что у них могут быть в окружении лица старше 65 лет, беременные, люди с хроническими заболеваниями. Поэтому в таких случаях мы госпитализируем, чтобы изолировать", - добавила глава краевого Минздрава.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 2 854 случая заражения коронавирусом, выписаны 1 656 человек, 41 пациент умер. В Чите с 6 июня работает мобильный военный госпиталь, в регионе продолжают действовать ограничения для населения и бизнеса.