Глава Забайкалья назначил проверку из-за срыва организации горячего питания в школах

ЧИТА, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу назначил проверку из-за срыва работы по получению федеральной субсидии в 2020 году для организации горячего питания школьников.

"Провести проверку, как организовывалась работа вся, почему не обратились своевременно с этими вопросами. Я напоминаю, что неоднократно на совещаниях я задавал вопросы профильному ведомству о том, насколько готовы. Меня заверяли, что стопроцентная готовность. На эту тему - полностью провести проверку правительства и министерства", - потребовал Осипов на совещании по организации горячего питания в школах.

Как пояснила и.о. министра образования Забайкальского края Наталья Бянкина, регион не смог попасть в число получателей субсидии, поскольку не успел организовать условия для горячего питания в девяти школах. "В этих общеобразовательных организациях у нас 797 учащихся. [Школы] располагаются в сельской местности или в приспособленных зданиях, не предполагающих по проекту оборудования столовой либо пищеблока", - сказала глава краевого Минобразования.

По словам Бянкиной, власти в итоге нашли временное решение с организацией питания в восьми из девяти проблемных школ с 1 сентября.

Президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.