Население Южной Кореи в 2020 году впервые начнет сокращаться

СЕУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Республики Корея ожидают в 2020 году сокращения численности населения впервые с начала ведения соответствующей статистики. Об этом заявил в пятницу первый заместитель министра финансов страны Ким Ён Бом на правительственном совещании по проблемам демографии.

"Ожидаем, что в текущем году впервые смертность превысит рождаемость, а численность населения начнет сокращаться", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что по состоянию на апрель спад рождаемости в Южной Корее продолжался 53 месяца подряд, а на фоне пандемии коронавирусной инфекции в этом году число новых браков сократилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ким Ён Бом также сообщил, что за первые четыре месяца текущего года в стране родились 97,4 тыс. младенцев - на 10,9% меньше, чем годом ранее.

По его данным, суммарный коэффициент рождаемости в республике в 2019 году составил 0,92, оказавшись одним из самых низких в мире. Для простого поддержания численности населения этот показатель должен составлять 2,1. Замминистра подчеркнул, что власти страны намерены в ближайшее время выработать новый пакет мер, направленных на стимуляцию роста рождаемости.

Согласно прогнозам ученых, если нынешние темпы сокращения населения Южной Кореи продолжатся, в 2050 году в стране от нынешних 51,6 млн. останется уже 40-48 млн жителей, в 2100 году - около 20 млн. Уже к 2045 году страна может стать самой возрастной в мире: средний возраст жителей будет составлять 50 лет.