Опрос: россияне на самоизоляции предпочитали заниматься саморазвитием

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Почти 60% опрошенных россиян заявили, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса предпочитали заниматься личностным ростом и расширением своего кругозора, следует из результатов опроса платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, имеющихся в распоряжении ТАСС.

С 25 марта по июнь дополнительным образованием занимались 55% опрошенных. Для 57% из них основной целью обучения стал личностный рост, 46% респондентов заявили, что осваивали новые компетенции и новые профессии в меняющихся реалиях, 42% ставили перед собой цель развить имеющиеся компетенции.

Также указывается, что 74% от числа тех, кто занимался допобразованием, проходили обучение бесплатно. За свой счет учились 38%, за счет работодателя - 3%. Порядка 30% из тех, кто платил за обучение из своего кармана, потратили на это от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, 25% потратили до 5 тыс. рублей, 16% - от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, 34% опрошенных признались, что не имеют определенных ожиданий от обучения в период пандемии, они лишь инвестируют в себя в надежде, что рано или поздно это окупится. На увеличение дохода от обучения рассчитывают 33%, на смену места работы - 27%, на карьерный рост - 23%.

Опрос проведен в период с 15 июня по 23 июня среди 2 512 соискателей и работников российских компаний.