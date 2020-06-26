Эксперт Минздрава заявил, что вакцина не будет панацеей против нового коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пример гриппа показывает, что вакцина против новой коронавирусной инфекции не станет панацеей от данного вируса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

"Мы все ждем вакцины, разработки ведутся примерно в 20 коллективах в нашей стране. Но я, как врач, не жду стопроцентной панацеи от этих вакцинаций. Сейчас массово проводится вакцинация от гриппа, при этом количество погибших от него в мире составляет примерно 600 тыс. человек в год. То есть все равно эта ситуация есть, но мы уже к ней привыкли. Так же, думаю, мы переживем и эту инфекцию", - сказал он.

При этом он отметил, что работа над созданием вакцин дала определенный толчок для развития новых исследований, в частности, в области искусственных вирусов, естественных вирусов, эволюции определенных патогенов. "Почти каждый год мы имеем новые инфекции, связанные с тем, что меняется среда обитания, поэтому абсолютно точно [ситуация] часто будет повторяться", - сказал он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случая заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.