Эксперт Минздрава: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят коронавирус

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пациенты с онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию, легче переносят коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

"Пациенты онкологического профиля, получающие химиотерапию, имеют супрессивную, подавляющую функцию. У них не развивается цитокиновый шторм [потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм], поэтому у них нет вот этого конечного этапа развития коронавирусной инфекции. У них эта инфекция протекает как острая респираторная со всеми вытекающими последствиями. Эта респираторная инфекция может сопровождаться осложнениями в виде комбинации с бактериальной флорой, могут возникать банальные бактериальные инфекции, которые хорошо лечатся антибиотиками", - сказал Румянцев.

Он пояснил, что у детей с онкологическими заболеваниями такая подавляющая функция развита еще сильнее, поэтому у них не развиваются "бурные проявления" инфекции. "У нас [в центре им. Рогачева] за время эпидемии было несколько пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, причем инфицированы <...> [от] родителей, членов семьи. Никто из детей не погиб, никто из детей не был в летальном, тяжелом состоянии", - подчеркнул собеседник агентства.

Румянцев отметил, что в центре удалось избежать распространения инфекции благодаря мерам безопасности, организованным при их госпитализации. При этом прием детей из всех 85 регионов страны не прекращался.

По словам собеседника агентства, самым частым осложнением у людей, получающих клеточную иммунотерапию, является цитокиновый шторм, однако специалисты научились его контролировать. "Поэтому, естественно, мы были готовы к тому, чтобы оказать воздействие на наших пациентов <...>, мы с первого дня использовали ингибиторы интерлейкина-6, противовоспалительного цитокина, который является, наряду с другими, основным звеном формирования цитокинового шторма. Мы также использовали плазму пациентов, переболевших коронавирусом, в качестве иммунотерапии тяжелых случаев", - отметил он.