Опрос: россияне готовы отказаться от ресторанов и экскурсий в отпуске

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 45% россиян планируют отказаться от экскурсий во время отпуска, еще порядка трети (36%) не собираются посещать кафе и рестораны. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Яндекс.Путешествия", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование показало, что 55% планируют летом пляжный отдых, 31% собираются отдохнуть на природе, а 14% предпочтут культурно-исторический отдых. Среди тех, кто собирается куда-то поехать этим летом, 44% планируют двухнедельную поездку, 32% говорят о недельном отпуске, 14% - о трехнедельном или еще более длинном. А каждый десятый опрошенный рассчитывает всего на несколько дней отдыха.

Согласно опросу, 42% россиян предпочтут проживание в отеле или санатории, 31% собираются жить в частном доме, 15% - в съемной квартире, 12% - в палатке. Подавляющее большинство россиян (81%) планируют соблюдать рекомендованные правила социальной дистанции и меры дезинфекции во время своего отпуска.

Более 40% респондентов, отвечая на вопрос, почему они хотят отправиться в путешествие, несмотря на непростую ситуацию, заявили об усталости и необходимости отдохнуть. Каждый пятый ответил, что не хочет менять традиции ежегодного летнего отпуска, у 9% респондентов другие причины. Среди них - желание навестить родителей или других родственников, сменить на время неблагоприятный климат, показать что-то интересное детям.

Исследование также показало, что, если границы все же откроют, это изменит планы россиян на летние отпуска. Так, из тех, кто изначально планировал отдых в России, за рубеж поедут 61% опрошенных, не поедут - 39%. На вопрос о причинах отказа почти половина (49%) ответили, что это слишком дорого, 24% боятся застрять за границей из-за вспышки коронавируса, 22% опасаются заболеть и остаться без медицинской помощи в чужой стране, а 5% предпочитают отдых в России.

В опросе приняли участие порядка 5 тыс. пользователей сервиса.