В международном фестивале в Адыгее впервые поучаствуют одаренные дети из США и Белоруссии

МАЙКОП, 26 июня. /ТАСС/. Участниками международного фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества "Звездочки Адыгеи", который из-за пандемии коронавируса пройдет заочно с 27 по 29 июня, впервые станут одаренные дети из США и Белоруссии, сообщил ТАСС в пятницу министр культуры республики Юрий Аутлев.

"Наш международный фестиваль "Звездочки Адыгеи" проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования Республики Адыгеи и Году памяти и славы. В этом году из-за пандемии коронавируса впервые он пройдет в заочной форме. Мы рассчитывали, что будет порядка 500 участников, а заявки подали около тысячи человек. Несмотря на жесткий отбор, в фестивале в этом году примут участие более 800 одаренных детей. И география удивляет - это представители девяти зарубежных стран - Германии, Израиля, Иордании, Турции, Молдовы, Румынии, впервые - из США и Белоруссии, а также девяти регионов России, включая Адыгею", - сказал он.

Творческие коллективы и отдельные исполнители представят свою национальную культуру, талант, мастерство и любовь к искусству в видеороликах. Их выступления в номинациях "вокал", "инструментальное исполнение", "хореография" будут оцениваться профессионалами-экспертами на основе предоставленных видеоматериалов.

По словам Аутлева, фестиваль-конкурс "Звездочки Адыгеи" проводится с 1997 года. В течение 23 лет он превратился в престижный масштабный проект, который из республиканского вырос в международный детско-юношеский форум и стал началом для профессионального роста тысяч одаренных детей и молодежи. В этом году среди участников есть уже признанные таланты, в частности, это 11-летняя черкешенка из Иордании Иман Биша, покорившая своим голосом оперной певицы тысячи поклонников. Среди них - и король Иордании Абдалла II, наградивший девочку золотой медалью "За заслуги".

"На фестивале Иман будет представлять США. Впервые в фестивале примет участие и ансамбль "Нарт" из штата Нью-Джерси в США, где с 1958 года проживают адыги. Его руководитель - бывший артист ансамбля "Кабардинка" из Кабардино-Балкарии Аскерби Бацев", - отметил собеседник агентства.

Министр добавил, что конкурсные материалы с выступлениями талантливых детей и молодежи будут представлены на всех цифровых ресурсах. Победителей и участников фестиваля-конкурса наградят дипломами, кубками, призами, сувенирной продукцией с символикой Адыгеи и фестиваля.

О черкесской диаспоре

После Кавказской войны адыги были подвергнуты массовой депортации в пределы Османской империи, после которой на исторической родине осталось менее 5% коренного населения. Сейчас представители черкесских народов - кабардинцы, черкесы, адыгейцы и шапсуги - проживают в шести регионах России - Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ставропольском и Краснодарском краях, а также более чем в 50 зарубежных странах.

За последние два десятилетия Адыгея приняла около 2 тыс. этнических адыгов (черкесов), вернувшихся из сербского края Косово, а также из Сирии, Турции, Израиля, Иордании и других стран Ближнего Востока, куда их предки были переселены по итогам Кавказской войны.