Исследование: "Гарри Поттер" остается самой популярной книгой в России

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пользователи "Авито" и спустя 20 лет после выхода первого издания чаще всего в разделе "книги" ищут магическую сагу о "Гарри Поттере". Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Авито", проанализировавшем спрос на книги о волшебнике в двадцатую годовщину первого российского издания.

В этом году первой книге серии - "Гарри Поттер и философский камень" - в русском переводе исполняется 20 лет.

"Книги о причудливом магическом мире Гарри Поттера на платформе ищут чаще всего - этот запрос в соответствующем разделе находится на первом месте. Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга (второе место)", - отмечают аналитики.

В период с середины мая по середину июня интерес к "поттериане" в России вырос в два раза по сравнению с тем же периодом в 2019 году. По сравнению с 2019 годом, книги о магическом мире стали на 35% больше востребованы в Москве, а в северной столице спрос в этом году и вовсе ажиотажный - заинтересованных в приобретении книг о "мальчике, который выжил" с середины мая по середину июня 2020 года было в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

В других российских городах пользователи также стали больше задумываться о прочтении книг о Гарри Поттере: в Краснодаре спрос в этом году выше в 10 раз, а в Ростове-на-Дону - в два раза. "Волшебный мир в 2020 году также больше привлекает жителей Челябинска (+72%), Екатеринбурга (+64%) и Омска (+86%)", - отмечают аналитики.

"Гарри Поттер и философский камень" - самая популярная часть "поттерианы": судя по запросам "Авито", ее на платформе ищут чаще, чем остальные книги серии. На втором месте - "Гарри Поттер и Орден Феникса", а на третьем - "Гарри Поттер и Тайная комната". По данным "Авито", запрос "гарри поттер росмэн" занимает второе место среди всех запросов о Гарри Поттере в разделе "Книги". Всего объявлений по этому запросу - 1,5 тыс. "Скорее всего, это связано с тем, что с 2014 года сага издается в другом переводе, и в обычных книжных магазинах пользователи могут приобрести только новую версию, несмотря на то, что многие считают этот перевод не таким успешным, как изначальный вариант", - считают эксперты.

Ликвидный актив

Полный комплект книг о Гарри Поттере в переводе "Росмэн" стоит на площадке от 2 600 до 300 000 рублей за первое коллекционное издание. На "Авито" также можно найти издания в кожаном переплете, цена на которые варьируется от 39 до 107 тыс. рублей, а также спецвыпуск в чёрном цвете, стоимость которого достигает 48 000 рублей.

Найти книги о Гарри Поттере легче всего в Москве и Санкт-Петербурге - в этих городах в период с середины мая по середину июня больше всего объявлений на "Авито" - 15,1% и 11,5% от всех предложений в России. Средняя стоимость книг на платформе составляет 1 414 рублей и варьируется в зависимости о того, что приобретает пользовать - одно произведение или полное собрание, а также от перевода и состояния отдельных экземпляров. Например, в Москве за 3 890 рублей можно купить эксклюзивную серию книг от "Росмэн", а полное собрание в переводе Марии Спивак в продаже за 2 800 рублей. В Санкт-Петербурге есть возможность приобрести набор книг издательства "Росмэн" за 3 250 рублей, а переведенные Марией Спивак книги от издательства "Махаон" продают за 3 000 рублей.

Где больше всего любят Гарри Поттера?

Больше всего фанатов Гарри Поттера, по данным "Авито", в Екатеринбурге - жители этого города ищут книги о волшебнике и сувенирную продукцию активнее всего. Любят "поттериану" в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, они находятся на втором и третьем месте среди городов, где больше всего интересуются "мальчиком, который выжил". Замыкают топ-5 Воронеж (четвертое место) и Москва (пятое место). В десятку городов, где востребован Гарри Поттер, также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Тольятти, Уфа и Ижевск.

"Авито" - российский сайт объявлений, ежемесячная аудитория которого составляет 47,1 млн человек.