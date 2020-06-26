Более 30,4 тыс. человек вылечили в Подмосковье после коронавируса

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Врачи в Московской области вылечили еще 1 489 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число выздоровевших составляет 30 491, сообщили в пятницу журналистам в подмосковном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 1 489 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 30 491 заболевшего", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 9,4 млн человек, свыше 480 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 613 994 случаев заражения, выздоровели 375 164 человека, умерли 8 605. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 55 853 случая заражения, выздоровели 30 491 человек, умерли 832.

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