Специалисты МЧС дезинфицируют избирательные участки в преддверии голосования

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса проводят дезинфекцию избирательных участков в регионах страны в преддверии голосования по правкам к конституции. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ подразделения МЧС России проводят дезинфекцию избирательных участков", - сказали в пресс-службе.

Так, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Камчатки уже обработали более 20 избирательных участков. Особое внимание при дезинфекции помещений они уделяют поверхностям общего пользования - дверным ручкам и лестничным перилам. При санобработке специалисты используют средство, которое не токсично и абсолютно безопасно, в том числе для маленьких детей.

Спасатели также участвуют в специальной санобработке избирательных участков в Белгородской, Тверской областях и других регионах России.

Всего с апреля текущего года силами МЧС продезинфицировано более 3,7 тыс. лечебных и свыше 2,8 тыс. образовательных учреждений, а также более 16,3 тыс. объектов соцобслуживания. Также обработано более 32,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры. Регулярно спецобработка проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту продезинфицировано более 70 тыс. объектов МЧС России и более 73 тыс. единиц техники ведомства.

Кроме того, по стране с участием подразделений министерства продезинфицировано более 6,2 тыс. км дорог и около 99 тыс. единиц техники.