Туроператоры отмечают возросший спрос на дорогие отели в Крыму

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российские туроператоры зафиксировали повышенный спрос на номера в дорогих отелях в Крыму. Об этом сообщает "Вестник АТОР".

"Оживление спроса, которое сейчас испытывает Краснодарский край, не обошло стороной и еще один популярный российский пляжный курорт - Крым, где все большее число отелей высокой категории объявляет об остановке продаж", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Интуриста" отметили, что в некоторых отелях из-за возросшей популярности подтвердить номера непросто. "Мы фиксируем рост продаж дорогих отелей в Крыму. Знаменитый отель Ялты Mrya Resort & SPA, "Вилла Елена", "Riviera Sunrise Resort & SPA" в Алуште и другие пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто", - сказали в туроператоре.

В "Библио-Глобусе" также подтвердили повышенный спрос на люксовые отели. Директор по маркетингу сети "1001 Тур" Мария Лещева добавила, что туристы часто выбирают частные виллы, которые уже на 100% забронированы на все лето и осень, или отели высокой ценовой категории, которых в Крыму не так много.

Туроператор "Дельфин" также зафиксировал подобную тенденцию. "На днях бронировали санаторий премиум-класса Foros Wellness&Park, там уже нет мест на начало июля. Стоимость размещения в этом санатории - от 10 тыс. рублей в сутки на человека", - сказал генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

"Здесь нужно понимать, что отельная база Крыма не перенасыщена отелями уровня 5*. При этом много туристов, которые хотят отдыхать с комфортом и готовы платить. Естественно из-за ограниченного количества дорогих отелей они с легкостью выбирают спрос. Если же мы говорим о туристах, нацеленных на бюджетных отдых, то у них будет из чего выбирать", - пояснил Ромашкин.

Стоимость размещения премиум класса в Крыму может составлять 207-246 тыс. рублей за неделю с перелетом. "С полным пансионом можно найти варианты от 240 тыс. рублей. Но стандартные номера, опять же, под запрос", - отметила Лещева из "1001 Тур".

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков сообщал ТАСС, что временная недоступность заграничных люксовых курортов привела к росту спроса на VIP-туризм в Крыму. По его словам, глубина бронирований в люксовом сегменте отелей в Крыму достигает сейчас трех месяцев.