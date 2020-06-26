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ДТП с участием Михаила Ефремова

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Как сообщил адвокат Эльман Пашаев, артист отказался вызывать скорую
Михаил Ефремов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сердечный приступ произошел у артиста Михаила Ефремова в ночь на пятницу. Как сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, это произошло из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.

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"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", - сказал адвокат.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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