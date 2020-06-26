У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Сердечный приступ произошел у артиста Михаила Ефремова в ночь на пятницу. Как сообщил ТАСС его адвокат Эльман Пашаев, это произошло из-за нервного потрясения, которое он переживает после ДТП.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется. Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", - сказал адвокат.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.