Власти ЕАО выделили более 3,5 млн рублей жителям Николаевки, где град разрушил крыши домов

ТАСС, 26 июня. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) выделили более 3,5 млн рублей в качестве компенсации пострадавшим от града, разрушившего крыши сотен домов в поселке Николаевке, сообщается пятницу на сайте правительства региона.

13 июня в Николаевке, где проживает около 6,5 тыс. человек, прошел сильный град, диаметр градин превышал 3-5 см. Он повредил крыши многоквартирных и частных домов, социальных объектов, выбил стекла и уничтожил урожай. О повреждениях кровли сообщили жители более 420 частных домов. Власти ввели в поселке режим ЧС регионального уровня, предварительный ущерб от стихии оценивается в 60 млн рублей.

"Более 3,5 млн рублей выделено на компенсации жителям поселка Николаевки, чья кровля пострадала от града", - говорится в сообщении. Заявления написали владельцы 84 домов, в 57 из которых град разрушил кровлю полностью. Выплаты начнутся в первых числах июля, их размер составит 25 и 50 тысяч рублей. Средства выделены из областного резервного фонда.

Ремонтные бригады уже восстановили крыши школ, больницы и детского сада, сообщал ранее ТАСС глава поселения Игорь Марданов. Кровли 36 двух-, трех- и пятиэтажных домов общей площадью около 16 тыс. кв. метров и кровли частных домов временно затянули влагозащитной пленкой. Их ремонт начнут в ближайшее время. Выбитые стекла во всех зданиях уже полностью заменили.