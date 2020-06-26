Филиал НИУ ВШЭ в Перми в 2020 году откроет новые программы в магистратуре

ПЕРМЬ, 26 июня. /ТАСС/. Филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Перми в учебном году планирует открыть новые программы обучения в магистратуре - "Цифровые методы в гуманитарных науках" и "Финансовые стратегии и аналитика". Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник отдела по связям с общественностью филиала Катерина Анферова.

"Целью программы "Цифровые методы в гуманитарных науках" является подготовка специалистов, владеющих современными инструментами работы с цифровыми данными и технологиями, их применением в исследованиях гуманитарных объекто. <..> "Финансовые стратегии и аналитика" - подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками принятия data-driven стратегических финансовых решений", - сообщила она.

По словам Анферовой, возможность бесплатно изучать цифровые методы в гуманитарных науках получат 15 человек, столько же смогут поступить на обучение финансовым стратегиям и аналитике. "Выпускники программы обладают фундаментальными знаниями финансов фирмы, а также финансовых рынков, умеют использовать большие массивы данных для принятия стратегических решений, владеют мастерством создания креативных решений и управленческими навыками, а также имеют большой опыт решения реальных бизнес-кейсов. Все это делает их крайне востребованными на рынке труда как в настоящее время, так и в будущем", - добавила она, отметив, что профессии финансового аналитика и менеджера входят в список 25 самых востребованных профессий будущего.

В 2020-2021 учебный год в пермской ВШЭ на шести образовательных программах предусмотрено 201 бюджетное место, это почти на 3% больше, чем в предыдущем. Больше всего мест выделено на IT-направление - по 40 мест на "Программной инженерии", "Бизнес информатики" "Управлении бизнесом", 36 мест - на "Экономике", 25 и 20 - на "Юриспруденции" и "Истории" соответственно. Подать документы в этом году можно онлайн с 19 июня по 18 августа через личный кабинет абитуриента.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки России.

О вузе

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - исследовательский университет, осуществляющий свою миссию через научно-образовательную, проектную, экспертно-аналитическую и социокультурную деятельности на основе международных научных и организационных стандартов. В пермском кампусе ВШЭ на 14 образовательных программах обучаются более 2,3 тыс. студентов, более 8,8 тыс. уже выпустились. Подготовка в вузе ведется не только по экономическим, но и по компьютерным, гуманитарным наукам, программной инженерии, организована военная подготовка. НИУ ВШЭ - Пермь - единственный вуз в Пермском крае, который входит в топ-25 России по качеству бюджетного приема.