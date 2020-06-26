Источник назвал причину нервного срыва у солдата на параде Победы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащий срочной службы, разбивший стекла микроавтобуса ФСО перед парадом Победы, обиделся на его исключение из основного состава участников исторической части шествия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"У солдата был стресс. Он очень хотел участвовать в параде, но когда его перевели в резерв, у него случился нервный срыв, и он разбил окна автомобиля, в котором находился сотрудник ФСО", - сказал собеседник агентства. По его словам, солдат принимал участие во всех репетициях и должен был участвовать в исторической части парада.

Видеозапись инцидента с военнослужащим срочной службы, разбившего стекла микроавтобуса ФСО перед парадом Победы появилась накануне в распоряжении ТАСС. На видео запечатлено, как солдат подходит к микроавтобусу и разбивает стекло прикладом винтовки Мосина. После этого его задерживают сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, у военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось, солдата отправили к психиатрам.