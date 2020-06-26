В Якутию поступили восемь машин скорой помощи для работы в условиях пандемии

ЯКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Партия из восьми машин скорой помощи поступила в Якутию, регион получил их от федерального правительства. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Правительство РФ для обеспечения готовности медучреждений к приему больных с коронавирусной инфекцией направило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку более 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов.

"Вторая партия реанимобилей - автомобилей скорой медицинской помощи класса С, - приобретенных на федеральные средства, поступила в Якутию. Республика получила все 11 автомобилей скорой медицинской помощи, они повысят качество и доступность медобслуживания жителей республики", - сказали в ведомстве.

Первая партия в количестве трех автомобилей поступила 1 июня.

Машины после процедуры оформления и регистрации направят в шесть районов Якутии, а также Якутск.

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.