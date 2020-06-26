Тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко рассказали о своем самочувствии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Добровольцы, тестирующие вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, чувствуют себя здоровыми, каких-либо осложнений или побочных реакций нет. Об этом в пятницу сообщается на сайте газеты "Красная звезда" .

"После вакцинации изменений в самочувствии никаких, все как обычно. Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Внутренне готовился к изменениям в состоянии, ждал, что же будет. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось. Доволен, что мой организм без труда все преодолел", - рассказал газете участник исследования Николай.

Еще один доброволец, военнослужащий по контракту Сергей отметил, что температура после введения препарата не поднималась, голова не болела, а аппетит напротив разыгрался. "Говорили, аппетита не будет - едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений. Все делаем гимнастику и отжимания с утра - и никакого дискомфорта", - поделился он своими ощущениями.

Как уточняет газета, с момента, как первой группе военнослужащих ввели вакцину, прошла неделя. На протяжении всего времени нахождения в госпитале за добровольцами ведут постоянное наблюдение медики, несколько раз в день проводится медицинский осмотр, берутся анализы. "По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет", - сказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

Испытания вакцины

В начале июня в Минобороны сообщили, что для клинических испытаний вакцины отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли военнослужащие, во вторую - гражданские лица. По данным военного ведомства, в группу добровольцев - военнослужащих вошли 50 человек, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных - добровольцев - десять медицинских работников.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.