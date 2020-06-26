В Бурятии семьи получили 172 тыс. продуктовых наборов для поддержки в период пандемии

УЛАН-УДЭ, 26 июня. /ТАСС/. Семьи с детьми и пожилые малообеспеченные люди в Бурятии в период пандемии коронавируса получили более 170 тыс. продуктовых наборов. Из республиканского бюджета и при благотворительной помощи на дополнительные меры социальной поддержки направлено около 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

"В период действия ограничительных мероприятий - в апреле и мае - семьям с детьми в возрасте от 16 до 17 лет, семьям, где детей воспитывает один родитель, и школьникам, получавшим льготное питание в образовательных учреждениях, доставлено 172 тыс. продовольственных наборов. Также помощь оказана пожилым людям в возрасте 65 лет и старше с доходами ниже прожиточного минимума", - сообщили в министерстве.

Сухпайки состояли из 18 наименований продуктов первой необходимости. Помощь в приобретении и доставке проднаборов оказывали местные организации, волонтеры, а также региональное отделение ОНФ и партии "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Власти Бурятии приняли решении об оказании наряду с федеральной поддержкой помощь малообеспеченным пожилым гражданам, одиноким родителям и семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16 и 17 лет.

В Бурятии зарегистрировано 2 831 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 1 569 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 957 человек, умерли 19 человек. В настоящее врем Проходят лечение в стационарах республики 522 больных, на амбулаторном лечении находится 333 пациента.