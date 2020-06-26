{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии семьи получили 172 тыс. продуктовых наборов для поддержки в период пандемии

Наборы состояли из 18 наименований продуктов первой необходимости

УЛАН-УДЭ, 26 июня. /ТАСС/. Семьи с детьми и пожилые малообеспеченные люди в Бурятии в период пандемии коронавируса получили более 170 тыс. продуктовых наборов. Из республиканского бюджета и при благотворительной помощи на дополнительные меры социальной поддержки направлено около 200 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе республиканского министерства социальной защиты населения.

"В период действия ограничительных мероприятий - в апреле и мае - семьям с детьми в возрасте от 16 до 17 лет, семьям, где детей воспитывает один родитель, и школьникам, получавшим льготное питание в образовательных учреждениях, доставлено 172 тыс. продовольственных наборов. Также помощь оказана пожилым людям в возрасте 65 лет и старше с доходами ниже прожиточного минимума", - сообщили в министерстве.

Сухпайки состояли из 18 наименований продуктов первой необходимости. Помощь в приобретении и доставке проднаборов оказывали местные организации, волонтеры, а также региональное отделение ОНФ и партии "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Власти Бурятии приняли решении об оказании наряду с федеральной поддержкой помощь малообеспеченным пожилым гражданам, одиноким родителям и семьям, которые "выпали" на федеральном уровне, где есть дети 16 и 17 лет.

В Бурятии зарегистрировано 2 831 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 1 569 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 957 человек, умерли 19 человек. В настоящее врем Проходят лечение в стационарах республики 522 больных, на амбулаторном лечении находится 333 пациента.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
Белый дом призвал Верховный суд США аннулировать принятую Обамой систему медстрахования
По данным издания The Hill, в случае отмены медстрахования могут лишиться около 20 млн американцев
Читать полностью