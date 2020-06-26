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Минобрнауки планирует проводить всероссийский онлайн-выпускной ежегодно

Он станет дополнением к традиционным выпускным, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всероссийский онлайн-выпускной будет проводиться ежегодно как дополнение к традиционным выпускным, заявил в пятницу глава Минобрнауки Валерий Фальков на пресс-конференции в ТАСС.

"Тот выпускной, который состоится, мы хотели бы, чтобы он стал ежегодным летним праздником. В этом году его идея обусловлена понятно чем. Пандемия, она в каком-то смысле нас разъединила так или иначе, мы меньше общаться стали. А идея выпускного - это идея объединения всех", - сказал Фальков.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ решило провести всероссийский онлайн-выпускной для студентов российских вузов 27 июня. В этот же день состоится школьный выпускной вечер, который также пройдет в дистанционном формате.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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