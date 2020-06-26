Почти 1 тыс. приморских пенсионеров смогут отдохнуть в санатории в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Почти 1 тыс. пенсионеров из Приморья смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санатории, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Объявлен прием заявок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий приморцев. В этом году в живописном санатории "Изумрудный" в районе Шмаковки смогут почти тысяча пенсионеров", - уточнили в пресс-службе.

Оформить бесплатную путевку смогут одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 70 лет, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а также пострадавшие от политических репрессий, имеющие статус тружеников тыла и неработающие, имеющие почетные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Почетные жители края, муниципалитета.

"Очередность предоставления путевок определяется для каждого муниципалитета в хронологическом порядке исходя из даты и времени подачи заявлений граждан. Путевка будет предоставлена в течение года. За 20 дней до даты начала срока лечения органы соцзащиты информируют об этом заявителя", - привела пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой.

В пресс-службе администрации Приморья ТАСС пояснили, что бесплатные путевки в краевые санатории предоставляются в рамках краевой программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.