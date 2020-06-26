{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 1 тыс. приморских пенсионеров смогут отдохнуть в санатории в 2020 году

Они смогут поехать в санаторий "Изумрудный"
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Почти 1 тыс. пенсионеров из Приморья смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санатории, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Объявлен прием заявок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий приморцев. В этом году в живописном санатории "Изумрудный" в районе Шмаковки смогут почти тысяча пенсионеров", - уточнили в пресс-службе.

Оформить бесплатную путевку смогут одиноко проживающие пенсионеры в возрасте старше 70 лет, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, а также пострадавшие от политических репрессий, имеющие статус тружеников тыла и неработающие, имеющие почетные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, Почетные жители края, муниципалитета.

"Очередность предоставления путевок определяется для каждого муниципалитета в хронологическом порядке исходя из даты и времени подачи заявлений граждан. Путевка будет предоставлена в течение года. За 20 дней до даты начала срока лечения органы соцзащиты информируют об этом заявителя", - привела пресс-служба слова министра труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой.

В пресс-службе администрации Приморья ТАСС пояснили, что бесплатные путевки в краевые санатории предоставляются в рамках краевой программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Белый дом призвал Верховный суд США аннулировать принятую Обамой систему медстрахования
По данным издания The Hill, в случае отмены медстрахования могут лишиться около 20 млн американцев
Читать полностью