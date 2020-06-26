Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло на 8 988

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число вылечившихся пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 8 988, всего уже выздоровели 384 152 человека. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В частности, за минувшие сутки были выписаны 1 997 пациентов в Москве, 1 489 - в Московской области, 395 - в Санкт-Петербурге, 378 - в Нижегородской области, 304 - Ростовской области, 290 - в Свердловской области, 175 - в Ханты-Мансийском АО, 159 - в Тульской, 158 - в Новосибирской, 139 - в Пензенской, 137 - в Иркутской, 120 - в Ивановской, 112 - в Саратовской и 109 - в Воронежской областях, 110 - в Приморском и 108 - в Краснодарском краях, 125 - в Республике Тыва, 140 - Республике Башкортостан. Еще в 54 регионах выздоровели за сутки менее 100 человек.

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 176, до 8 781. В частности, по данным штаба, в Москве зарегистрировали 25 смертей, в Подмосковье - 14, в Санкт-Петербурге - 47, в Челябинской области - 18, в Красноярском крае - восемь, в Иркутской области - шесть.

Еще в 32 регионах, где в последние сутки зафиксированы летальные исходы, их число не превышает пяти.

В четверг оперативный штаб сообщал о 92 смертях.

По подсчетам ТАСС, условный уровень смертности (окончательный можно будет определить только после завершения вспышки заболевания) составил в России 1,41%. В Москве он немного выше - 1,69%.