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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье впервые с 15 апреля выявили менее 400 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала вспышки коронавируса в регионе выявили 56 243 инфицированных
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Московской области впервые с 15 апреля возросло менее чем на 400 за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, число новых случаев составило 390. В последний раз прирост был ниже 15 апреля, когда выявили 272 случая заражения.

Всего с начала вспышки коронавируса, по данным штаба, в Подмосковье выявили 56 243 инфицированных.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. На данный момент выздоровели уже 30 491 человек, в том числе 1 489 - за последние сутки.

В новость внесены изменения (10:57 мск) - добавлена информация по тексту. 

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