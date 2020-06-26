Голикова поручила быстро создать механизм финансирования лечения детей с редкими болезнями

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила оперативно начать разработку механизма расходования средств от повышения ставки НДФЛ на лечение детей с редкими заболеваниями. В работе должны принять участие эксперты и представители общественности, заявила она в пятницу на заседании коллегии Минздрава.

"23 июня в своем обращении президент РФ предложил увеличить ставку налога на доход физических лиц (с 13% до 15% для лиц, чей ежегодный доход превышает 5 млн рублей - прим. ТАСС). И самое главное, направить эти средства целевым образом на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, разработав при этом понятный и прозрачный механизм расходования этих средств. Считаю, что нужно оперативно приступить к разработке такого механизма с привлечением всей общественности, экспертов, которые традиционно работают по этим направлениям", - сказала она.

Голикова напомнила, что по предварительным подсчетам, речь идет о 60 млрд рублей как минимум.

Президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн руб. в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн руб.