Бывший председатель Союза журналистов Петербурга умер из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший председатель Союза журналистов Петербурга Игорь Сидоров умер после заражения новой коронавирусной инфекцией на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"25 июня ушел из жизни журналист Игорь Александрович Сидоров (22.02.1951 - 25.06.2020). По имеющейся у нас информации, он стал одной из жертв эпидемии COVID-19. Союз журналистов СПб и ЛО выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря Александровича", - говорится в сообщении.

Сидоров был председателем Союза журналистов Петербурга с 1994 года по 2002 год.

Работал в газетах "Скороходовский рабочий", "Смена", "Ленинградская правда". Кроме того, был участником создания газеты "Час Пик" и ведущим информационных выпусков "Радио России", первым редактором газеты "Санкт-Петербургское Эхо". В 2001-2004 годах возглавлял совет директоров АО "Известия-Петербург". Занимал пост советника губернатора Санкт-Петербурга.

По последним данным, в Петербурге выявили 23 294 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 15 495 человек, умерли 1 008.