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Белый дом призвал Верховный суд США аннулировать принятую Обамой систему медстрахования

По данным издания The Hill, в случае отмены медстрахования могут лишиться около 20 млн американцев

ТАСС, 26 июня. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась четверг вечером в Верховный суд с призывом аннулировать принятую администрацией Барака Обамы программу медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на соответствующий документ.

Белый дом призывает отменить действие всего "Закона о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). В документе, поданном в Верховный суд, заявляется, что, поскольку все положения закона тесно связаны между собой и некоторые из них уже были признаны недействительными, весь закон следует аннулировать. По данным The Hill, в случае отмены медицинского страхования могут лишиться около 20 млн американцев. Газета отмечает, что вопрос об отмене Obamacare, вероятно, будет рассматриваться уже после президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года. В качестве примерной даты называется весна 2021 года.

6 мая президент США Дональд Трамп заявил о намерении ликвидировать программу медицинского страхования Obamacare и заменить ее на более дешевую программу.

В декабре 2018 года Федеральный суд в Форт-Уорт (штат Техас) отменил реформу Obamacare на основании исков от 20 штатов. Суд признал, что правительство не может с помощью законов заставлять граждан покупать какие-либо товары. Трамп назвал этот вердикт "прекрасными новостями" для Америки. Согласно решению судьи Рида О'Коннора, Obamacare противоречила основному закону страны, в связи с чем всю систему объявили несостоятельной.

Obamacare была проведена Обамой через Конгресс США с большим трудом. В 2010 году она обрела силу закона. В рамках данной системы граждане США были обязаны иметь медицинскую страховку, а для малоимущих предусматривались субсидии. Таким образом медстраховку получили миллионы американцев.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, Дональд
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