Парки Петергофа с фонтанами откроются для посетителей 3 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Петергоф" откроет свои парки для посетителей с 3 июля. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея-заповедника.

"С 3 июля откроются Нижний парк, парки Александрии и Ораниенбаума", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в Нижнем парке будут работать фонтаны.

Открытие парков при музеях стало возможным после снятия городским правительством ограничений, введенных в марте для предотвращения распространения коронавируса. Постановлением городского правительства, которое подписал в четверг губернатор Александр Беглов, с 28 июня разрешается посещение парков, садов и скверов при условии соблюдения в них ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов благоустройства. При этом в парках пока не разрешают открывать аттракционы, пункты проката инвентаря для спорта и отдыха и объекты общественного питания. Допускается посещение детских и спортивных площадок и продажа продуктов питания в заводских упаковках, кроме алкоголя.

Министерство культуры РФ еще с 16 июня дало разрешение возобновить работу открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в его ведении, но окончательное решение об открытии этих объектов в регионах должны принимать местные власти по согласованию с Роспотребнадзором.

Ранее генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая сообщила, что петергофские парки заблаговременно подготовлены к приему посетителей, все фонтаны протестированы и полностью готовы к запуску. По ее словам, возможность индивидуального посещения парков сохранится, билеты планируется продаваться онлайн, но также будет работать дежурная касса. Перед входом будут установлены автоматы для продажи защитных масок. Количество одновременно находящихся в парке посетителей будут контролировать из расчета санитарных норм.

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России, ежегодно он принимает около 5 млн туристов, в том числе порядка 40% иностранцев, которые приезжают посмотреть на всемирно известные фонтаны. В состав ГМЗ "Петергоф" входят более 30 музеев в четырех пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.