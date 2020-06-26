Лицензионные требования к телеканалам сокращены до 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев подписал приказ о сокращении лицензионных требований для телеканалов и радиостанций до 31 декабря 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из перечня требований исключается соблюдение ряда требований, указанных в лицензии, среди которых вещание в пределах территории распространения телеканала или радиоканала, указанной в лицензии, а также объем вещания. Кроме того, не требуется предоставление в лицензирующий орган сведений об операторах связи, осуществляющих трансляцию телеканала или радиоканала по договору с вещателем, и о лицах, распространяющих телеканал или радиоканал в неизменном виде по договору с вещателем в порядке установленном действующим законодательством. Также исключено требование о выполнении лицензиатом условий осуществления эфирного вещания с использованием радиочастот, определенных по результатам торгов.

Кроме того, телеканалам и радиостанциям разрешается не осуществлять вещание в ночные часы (с 00:00 до 06:00 по местному времени) либо приостановить вещание, а также сократить территорию вещания путем понижения мощности передатчика.

Ранее Шадаев подписал приказ о разрешении региональным телеканалам и радиостанциям в целях экономии прекращать вещание с полуночи до шести утра. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил, что снятие ряда требований к региональным радио и ТВ позволит сэкономить до 1 млрд рублей.