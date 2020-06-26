Путин пообщается в режиме видеоконференции с участниками волонтерской акции "Мы вместе"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в режиме видеоконференции пообщается с участниками общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса "Мы вместе". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент в пятницу работает в резиденции Ново-Огареве. "Сразу после 14:00 мск он пообщается с участниками общероссийской акции "Мы вместе", это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, будут подведены определенные итоги работы в рамках этой акции", - сказал Песков, отметив, что в телемосте примут участие волонтеры-медики, представители Общероссийского народного фронта и так далее.

По словам пресс-секретаря, президенту будут рассказывать о том, как формировались штабы, как осуществлялась мобилизация волонтерских движений во время эпидемии, как организовывалась работа по поддержке пожилых, детей, медиков и так далее. "Путин на протяжении всех этих нелегких месяцев очень-очень высоко оценивал все то, что делают ребята в рамках акции "Мы вместе", поэтому вполне закономерно, что такие предварительные итоги президент решил вместе с ними подвести", - сказал Песков.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии нового коронавируса. Президент России подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в связи с высокой общественной значимостью акции.