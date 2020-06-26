Участник Парада Победы 1945 года Алексей Волошин умер на 101-м году жизни

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Волошин, который принимал участие в Параде Победы 1945 года, умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщила Российская ассоциация героев.

"24 июня 2020 года на 101-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, награжденный четвертой по старшинству военной наградой США - медалью "Серебряная звезда", гвардии полковник Волошин Алексей Прохорович", - говорится в сообщении ассоциации.

Ассоциация выразила соболезнования семье и близким ветерана.

Волошин с началом войны пришел добровольцем в военкомат, откуда его отправили в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. Вскоре училище было эвакуировано в Николаев, а потом в Камышлов. В районе Запорожья эшелон попал под бомбежку, во время которой Волошин получил легкое осколочное ранение. 5 февраля 1942 года он в звании лейтенанта был направлен в 54-й гаубичный артиллерийский полк резерва Главного командования Юго-Западного фронта.

Волошин прошел всю войну и 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы, на котором был знаменосцем от Артиллерийской академии. Кроме "Золотой Звезды" Героя Советского Союза, он был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и другими. В 1944 году ему вручили американскую "Серебряную звезду".