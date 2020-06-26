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Путин 27 июня обратится к выпускникам школ

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства запишет видеообращение

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратится к выпускникам школ в субботу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это будет видеообращение, традиционное, которое президент запишет", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос про обращение Путина к выпускникам школ.

27 июня пройдет общефедеральный "Выпускной - 2020" для завершивших обучение школьников. Праздничное мероприятие пройдет в онлайн-формате и объединит выпускников школ из всех регионов. Планируется, что выпускников поздравят выдающиеся педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители, напутствие передадут министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Путин традиционно поздравляет выпускников школ. Так, в прошлом году президент советовал ребятам постараться сделать правильный выбор профессии, чтобы дело было настоящим призванием. Глава государства выражал надежду, что молодое поколение, его таланты и достижения позволят вывести Россию на новые победные рубежи.

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Путин, Владимир ВладимировичКравцов, Сергей СергеевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичФальков, Валерий Николаевич
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