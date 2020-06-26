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В Калининграде заморозят выплаты отелям и кафе из-за нарушений санитарных норм

Как сообщил глава региона Антон Алиханов, по выявленным фактам нарушений будут проведены разбирательства

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял решение заморозить выплаты рестораторам и отельерам из-за нарушений ими требований санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram в пятницу.

Ранее региональные власти приняли решение о выделении субсидий из областного бюджета на почти 100 млн рублей предприятиям сферы гостеприимства для того, чтобы помочь им подготовиться к началу туристического сезона.

"Принял решение заморозить выплаты компаниям отрасли, встретимся с ними вновь и коллегиально выработаем новые правила, если бизнес сможет доказать свою сознательность и понимание ответственности перед теми, чьи средства идут на его поддержку", - написал губернатор.

Алиханов отметил, что мера поддержки отрасли гостеприимства обсуждалась с бизнесом, но, по его словам, поведение некоторых его представителей заставляет усомниться в том, что они в ней заинтересованы. "Недавно вместе с предпринимательским сообществом обсуждали меры поддержки для сектора HoReCa [отели, рестораны, кафе]. Приняли по итогу обсуждения постановление о субсидировании компаний для рестарта сразу после их открытия. Но оказалось, что многим не нужен рестарт - они либо не останавливались, либо работали с грубейшими нарушениями (проводили мероприятия, запрещенные действующими нормативными актами), а значит ставили весь регион под риск новых вспышек инфекции и продления режима ограничений. Такое поведение заставило меня сомневаться в необходимости тратить средства налогоплательщиков региона, а это почти 100 млн рублей, на меры поддержки для таких "честных и ответственных" товарищей", - написал губернатор.

Он добавил, что сам проверил информацию о нарушениях, поступавшую из муниципалитетов, и она подтвердилась. По выявленным фактам нарушений будут проведены разбирательства. "Поставил задачу нашим коллегам из правоохранительного блока отработать этот факт. Уже возбуждено административное дело, материалы готовятся для направления в суд", - написал глава региона.

Поддержка бизнеса

По данным областных властей, с марта на поддержку бизнеса и занятости в регионе уже направлено около 1 млрд рублей. Это льготные займы, безвозмездные ссуды для предпринимателей, поручительство регионального Гарантийного фонда на заем МСП, займы промышленным предприятиям. С 16 апреля граждане, ищущие работу, могут получить 50 тыс. рублей на открытие собственного дела. Кроме того, для безработных, потерявших работу после 1 марта, ведена новая мера поддержки - продуктовая карта. Это денежные средства в размере 10 тыс. рублей, перечисляемые службой занятости на специальный социальный счет безработного, на которые можно приобрести продукты. Еще одной мерой поддержки стала субсидия для ищущих работу и безработных, решивших открыть собственное дело, в том числе зарегистрироваться в качестве самозанятого. На эти цели бюджет региона выделяет по 50 тыс. рублей. Поддержка предприятий сферы гостеприимства - новая региональная мера.

Отмена ограничений

С 20 июня в области возобновлена работа музеев, выставочных залов, летних веранд кафе и ресторанов, открыты пляжи. С 22 июня от обязанности находиться на двухнедельной самоизоляции и обсервации после прибытия в область из-за ее пределов будут освобождены туристы с подтвержденной бронью отелей и гостиниц не менее чем на две ночи, граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в области, имеющие постоянную регистрацию в регионе, а также сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие в область по приглашению регионального правительства. При этом граждане старше 65 лет продолжают находиться на самоизоляции, сохраняется масочный режим во всех общественных местах. Массовые мероприятия запрещены до особого распоряжения.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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