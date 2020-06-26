В Калининграде заморозят выплаты отелям и кафе из-за нарушений санитарных норм

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов принял решение заморозить выплаты рестораторам и отельерам из-за нарушений ими требований санитарной безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram в пятницу.

Ранее региональные власти приняли решение о выделении субсидий из областного бюджета на почти 100 млн рублей предприятиям сферы гостеприимства для того, чтобы помочь им подготовиться к началу туристического сезона.

"Принял решение заморозить выплаты компаниям отрасли, встретимся с ними вновь и коллегиально выработаем новые правила, если бизнес сможет доказать свою сознательность и понимание ответственности перед теми, чьи средства идут на его поддержку", - написал губернатор.

Алиханов отметил, что мера поддержки отрасли гостеприимства обсуждалась с бизнесом, но, по его словам, поведение некоторых его представителей заставляет усомниться в том, что они в ней заинтересованы. "Недавно вместе с предпринимательским сообществом обсуждали меры поддержки для сектора HoReCa [отели, рестораны, кафе]. Приняли по итогу обсуждения постановление о субсидировании компаний для рестарта сразу после их открытия. Но оказалось, что многим не нужен рестарт - они либо не останавливались, либо работали с грубейшими нарушениями (проводили мероприятия, запрещенные действующими нормативными актами), а значит ставили весь регион под риск новых вспышек инфекции и продления режима ограничений. Такое поведение заставило меня сомневаться в необходимости тратить средства налогоплательщиков региона, а это почти 100 млн рублей, на меры поддержки для таких "честных и ответственных" товарищей", - написал губернатор.

Он добавил, что сам проверил информацию о нарушениях, поступавшую из муниципалитетов, и она подтвердилась. По выявленным фактам нарушений будут проведены разбирательства. "Поставил задачу нашим коллегам из правоохранительного блока отработать этот факт. Уже возбуждено административное дело, материалы готовятся для направления в суд", - написал глава региона.

Поддержка бизнеса

По данным областных властей, с марта на поддержку бизнеса и занятости в регионе уже направлено около 1 млрд рублей. Это льготные займы, безвозмездные ссуды для предпринимателей, поручительство регионального Гарантийного фонда на заем МСП, займы промышленным предприятиям. С 16 апреля граждане, ищущие работу, могут получить 50 тыс. рублей на открытие собственного дела. Кроме того, для безработных, потерявших работу после 1 марта, ведена новая мера поддержки - продуктовая карта. Это денежные средства в размере 10 тыс. рублей, перечисляемые службой занятости на специальный социальный счет безработного, на которые можно приобрести продукты. Еще одной мерой поддержки стала субсидия для ищущих работу и безработных, решивших открыть собственное дело, в том числе зарегистрироваться в качестве самозанятого. На эти цели бюджет региона выделяет по 50 тыс. рублей. Поддержка предприятий сферы гостеприимства - новая региональная мера.

Отмена ограничений

С 20 июня в области возобновлена работа музеев, выставочных залов, летних веранд кафе и ресторанов, открыты пляжи. С 22 июня от обязанности находиться на двухнедельной самоизоляции и обсервации после прибытия в область из-за ее пределов будут освобождены туристы с подтвержденной бронью отелей и гостиниц не менее чем на две ночи, граждане, имеющие в собственности или арендующие жилье в области, имеющие постоянную регистрацию в регионе, а также сотрудники предприятий и организаций, прилетевшие в область по приглашению регионального правительства. При этом граждане старше 65 лет продолжают находиться на самоизоляции, сохраняется масочный режим во всех общественных местах. Массовые мероприятия запрещены до особого распоряжения.