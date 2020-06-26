В Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим не является нарушением прав потребителей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Обязательное ношение масок не нарушает права потребителей, потому что не относится к гражданскому праву. Об этом заявил начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в ходе конференции с целью разъяснения требований к работе в период восстановления деловой активности.

Конференция со статс-секретарем - заместителем руководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым и представителями ведомства с целью разъяснения требований к работе в период восстановления деловой активности, а также обсуждения предложений по поддержке предпринимателей состоялась в пятницу в режиме онлайн.

Он пояснил, что введение масочного режима регулируется властями регионов, и в случае принятия такого решения обязательно для всех, кто находится на территории данного субъекта РФ. Он также отметил, что к ним в ведомство поступают обращения граждан, которые считают это нарушением прав потребителей.

"Можно по-разному относиться к введенным ограничениям. В основе этих ограничений лежат не нормы гражданского права, а нормы 68 Федерального закона ("О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" - прим. ТАСС)", - сказал он, добавляя, что за исполнением этих правил должны следить местные органы.

Такое разъяснение представителя Роспотребнадзора последовало на вопрос председателя комитета по развитию оптовой и розничной торговли в СРО "Деловая Россия" Дениса Сухорукова о том, что делать, если граждане отказываются от ношения масок в торговых объектах.