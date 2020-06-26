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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко: заболеваемость коронавирусной инфекцией все еще довольно высокая в ряде регионов

Глава Минздрава предупредил, что ни в коем случае не должно снижаться внимание к пациентам с коронавирусом, безопасность пациентов и медперсонала должны быть на высоком уровне

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией остается достаточно высокой в некоторых регионах России, сообщил в пятницу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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"Повышенная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией не завершилась во многих регионах, в частности, например, в Тыве проблема заболеваемости еще достаточно высока, остальные [регионы] находятся на разных стадиях", - сказал он, выступая на коллегии Минздрава РФ.

В связи с этим Мурашко предупредил, что ни в коем случае не должно снижаться внимание к пациентам с коронавирусом, безопасность пациентов и медперсонала должны быть на высоком уровне, а также медорганизации должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 620 794 случая заражения, выздоровели 384 152 человека, умер 8 781. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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