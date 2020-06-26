В Москве простились с Николаем Фадеечевым

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР, балетмейстером-репетитором Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Николаем Фадеечевым, который умер на 88-м году жизни, прошло в пятницу в Атриуме театра, передает корреспондент ТАСС.

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции, на мероприятии присутствовали только родственники и сотрудники Большого театра России. Все присутствующие находились в масках и перчатках, на входе в театр проводилась обязательная термометрия.

Открытый гроб был установлен на подставке, укрытой бархатом. Справа - установлен портрет народного артиста, рядом с ним венки от труппы Большого театра, от первого ученика, от коллектива Токио балета и от Фонда Галины Улановой.

После прощания пройдет отпевание в Церкви Троицы Живоначальной в Хорошеве. Затем артиста кремируют. Он будет захоронен в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.

Главный принц XX века

"Дорогой папа Коля, вы, наверно, главный принц XX века. Вы тот человек, который отдал Большому театру 70 лет. Сколько тепла, радости, мудрости, юмора вы нам подарили", - сказал во время прощания один из учеников артиста ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Он поделился, что любой человек, который попадал в орбиту внимания Фадеечева, был очень счастливым, хотя и немногие могли до него дотянуться. "Пока мы все живы, работаем, конечно, ваше дело будет жить <...> Вы очень сильно обороняли движения чистейшего классического танца. Были героем, который служил самым высоким идеалам", - подчеркнул Цискаридзе.

Вслед за ним выступил народный артист РФ Сергей Филин, он отметил, что уход Фадеечева - потеря для всего балета. "Мы всегда называли его папой, по-другому мы не могли его называть, потому что тот период, который мы прожили вместе в этих стенах, мы были чем-то большим друг для друга, понимали всегда с полуслова, - вспомнил артист. - Это человек высочайшей культуры, невероятной любви планетарного масштаба, который обладал уникальным видением, чувством прекрасного. Он смог своей добротой, своей любовью к профессии вселить в нас невероятное чувство культуры, которое мы старались нести в себе".

Как рассказала ТАСС заслуженная артистка России, артистка оперной труппы Большого театра Александра Дурсенева, оперные исполнители также ориентировались на мастерство Фадеечева. "У нас общий организм <...> Столько времени мы, оперные, учимся и у балета, и все всегда знали, что Николай Борисович - это гуру, который нес высокие стандарты в мир театра. Многие мужские партии делались с ориентиром на его мастерство, его благородство. Он - родник, к которому припадали все наши лучшие танцоры, пары", - заметила она.

Об артисте

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. Учился в Московском хореографическом училище. В 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал в течение двадцати пяти лет.

В 1956 году он стал участником первых зарубежных гастролей Большого театра в Лондоне, где танцевал с Галиной Улановой "Жизель".

А в 1971 году Фадеечев и Майя Плисецкая стали первыми советскими приглашенными солистами Опера де Пари, где исполнили главные партии в балете "Лебединое озеро". Народный артист выступал в балетах "Щелкунчик", "Раймонда", "Спящая красавица", "Лауренсия", "Бахчисарайский фонтан", "Гаянэ", "Каменный цветок" и "Ромео и Джульетта".

Кроме Улановой и Плисецкой, он танцевал также с другими знаменитыми примами Большого театра - Раисой Стручковой, Мариной Кондратьевой, Екатериной Максимовой, Людмилой Семенякой.

После завершения артистической карьеры Фадеечев стал балетмейстером-репетитором. Работал с премьерами ГАБТ - Андреем Уваровым, Сергеем Филиным, Николаем Цискаридзе.